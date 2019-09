Policiers : la colère silencieuse

L'ÉDITO - C'est une colère sourde qui pourrait bien inquiéter le gouvernement. Les policiers sont exaspérés par leurs conditions de travail.

Depuis le début de l'année, on compte 60 suicides de policiers et gendarmes. Ces derniers ont l'impression de servir de boucs émissaires. Ils s'estiment plus sévèrement sanctionnés que leurs supérieurs, dont ils ne font que suivre les ordres. Les policiers sont ainsi pris pour des brutes et des racistes par l'opinion publique et ils en ont marre. A un point qu'ils remettent en question leur rôle et leur fonction. Malgré l'intervention du ministre de l'Intérieur, leur colère ne faiblit pas. Le 2 octobre prochain, tous les syndicats de police comptent se faire entendre avec force.



