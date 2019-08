Pollution à l'ozone : circulation différenciée en Île-de-France ce dimanche, quels véhicules pourront rouler ?

Chaleur, soleil... et pollution s'invitent ce dimanche au menu des 10 millions d'habitants de l'île-de-France. L'organisme de contrôle et de mesure de la qualité de l'air Airparif a indiqué que l'indice de pollution allait encore se dégrader ce dimanche en raison des températures élevées et du faible vent. "Airparif prévoit une concentration en ozone comprise entre 170 et 200 μg/m³, soit un probable dépassement du seuil d’information-recommandation pour ce polluant, fixé à 180 μg/m³, a prévenu la préfecture de police de Paris.