Pollution à l'ozone : la circulation différenciée reconduite à Paris et mise en place à Lille lundi

Chaleur, soleil... et pollution s'invitent au menu des habitants de l'Île-de-France et de la métropole lilloise. L'organisme de contrôle et de mesure de la qualité de l'air Airparif a indiqué que le pic de pollution, déclaré pour la journée de dimanche, se poursuit en Île-de-France lundi. La région lilloise est également concernée par des restrictions de circulations.