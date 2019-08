Pollution au plomb : une association réclame le report de la rentrée dans les écoles proches de Notre-Dame

La rentrée s'annonce agitée dans les écoles du 1er, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements de Paris. Plus de quatre mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, de nombreuses questions continuent de se poser sur la pollution au plomb qui touche les environs immédiats du monument, en particulier dans les crèches, écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées.





Alors que la troisième phase de dépollution a débuté lundi, avant de s'achever le 10 septembre prochain, l'association de défense de l'environnement "Robin des Bois" est montée au créneau ces derniers jours, pointant du doigt le fait que seuls 3 établissements des arrondissements précités ont pour l'heure fait l'objet d'une décontamination.