VIDÉO - "Ce n'est pas anodin, le plomb" : la mairie de Paris justifie la fermeture d'écoles à proximité de Notre-Dame

L’adjoint au maire a également indiqué que trois responsables différents étaient en charge des contrôles de taux de plomb. Le laboratoire central de la préfecture de Police de Paris pour l’extérieur, l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour les contrôles chez des particuliers et enfin la Ville de Paris pour ses propres établissements, comme les écoles.





Quoi qu’il en soit, l’adjoint à la mairie assure que tout sera fait pour que la rentrée des classes se déroule sans inquiétude. Et après avoir assuré qu’il n’y avait "aucun risque", il conclut désormais : "Il ne faut pas affoler inutilement mais il ne faut pas prendre de risques non plus."