Pollution au plomb autour de Notre-Dame : une plainte contre X déposée pour "mise en danger de la vie d'autrui"

Vendredi 26 juillet, l'association de protection de l'environnement Robin des Bois, qui avait lancé l'alerte après l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame Paris sur des risques liés au plomb, a porté plainte contre X notamment pour "mise en danger d'autrui", selon des informations publiées ce lundi par Le Monde.





L’association reproche aux autorités plusieurs "carences fautives ayant pour conséquences la mise en danger délibérée de la personne d’autrui et la non-assistance à personne en danger". Le président de Robin des Bois, Jacky Bonnemains, dénonce par ailleurs une communication autour des risques liés au plomb insuffisante et tardive, que ce soit auprès des travailleurs ou de la population. "En trois mois, nous avons accumulé assez de preuves de l’inertie des pouvoirs publics pour décider de saisir la justice", explique-t-il dans les colonnes du quotidien.





Cette plainte vise la mairie de Paris, les mairies des IVe, Ve et VIe arrondissements, mais aussi l'Agence régionale de santé (ARS). "Derrière ce X, nous visons toutes les parties prenantes", a assuré auprès de franceinfo Jacky Bonnemains. Son association a été la première a pointer du doigt les risques sanitaires liés à l'incendie de la cathédrale. Deux semaines après la catastrophe, Robin des Bois fustigeait déjà l'absence de communication et l'inaction des pouvoir publics. Elle réclamait la décontamination du site et qualifiait Notre-Dame de "déchet toxique".