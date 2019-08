Pollution dans l'Aude après la grande crue de 2018 : 38 enfants surexposés à l'arsenic

Cette contamination aurait pour conséquence indirecte des inondations du 14 et 15 octobre 2018 qui ont dévasté l'Aude, plus particulièrement la vallée de l'Orbiel. La rivière de l'Orbiel et de ses affluents, sortis de leur lit après les pluies, auraient éparpillé dans les villages en aval les déchets d'arsenic de l'ancienne mine d'or de Salsigne. Fermée en 2004, la plus importante mine d'or d'Europe et première mine d'arsenic au monde est considérée comme le site le plus pollué de France, à cause des centaines de milliers de tonnes de déchets toxiques laissées sur place. Et donc charriés par les crues successives.