Pic de pollution : victimes de problèmes de santé, une mère et sa fille attaquent l'Etat

ENVIRONNEMENT - Ce mardi s'ouvre un procès inédit au tribunal administratif de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Victimes de problèmes respiratoires, une mère et sa fille ont assigné l'Etat pour "carence fautive" à la suite du pic de pollution de décembre 2016 et réclament 160.000 euros de dommages et intérêts.