Pollution : faut-il supprimer les vols domestiques ?

Certains députés ont proposé l'interdiction des vols domestiques pour les destinations à moins de cinq heures de train. À l'origine de ce projet de loi, le constat qu'une liaison en avion pollue 52 fois plus qu'un trajet en train. Ce sont une vingtaine de lignes intérieures qui sont visées. Mais est-ce une question si simple ? Éléments de réponse avec nos journalistes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.