Pollution à Rouen : l'heure est au nettoyage

JT 13H - Partiellement rassurés par les propos du préfet de Normandie sur la qualité de l'air à Rouen, les habitants doivent maintenant procéder au nettoyage. Une tâche particulièrement contraignante, compte tenu des consignes strictes.

Selon les résultats des premières analyses suite à l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, la qualité de l'air est dans un "état habituel". Malgré cela, les riverains ne décolèrent pas face au manque de communication sur les lieux. Par ailleurs, l'épaisse fumée noire a transporté des suies et des dépôts sur plusieurs kilomètres. L'heure est donc au nettoyage et les consignes sont extrêmement strictes. Des contraintes qui s'ajoutent à une angoisse très présente chez les habitants.



