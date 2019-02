Pollution : le pari grenoblois

La région de Grenoble avec ses 700 000 habitants a longtemps figuré aux palmarès des agglomérations les plus polluées de l'Hexagone. Depuis quatre ans, la municipalité écologiste a pris des mesures radicales. Les vieux chauffages à bois, les transports publics et les véhicules de livraison diesel sont ainsi dans le collimateur de la ville.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.