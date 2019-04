Notre-Dame de Paris : le plomb fondu par l'incendie est-il dangereux ?

Sur le toit de Notre-Dame de Paris et sur sa flèche principale, il y avait 210 et 250 tonnes de plomb. L'incendie de l'édifice a dispersé ce métal toxique, qui a coulé sur les pierres et le sol. Les alentours de la cathédrale pourraient aussi être contaminés via les eaux d'écoulement. Pour que la reconstruction puisse se dérouler dans un environnement salubre, il faut donc évacuer tous les résidus potentiellement dangereux.





C'est pourquoi, l'association Robin des bois a réclamé vendredi la "décontamination" de Notre-Dame de Paris. "Après la fusion d’au moins 300 tonnes de plomb dans les garnitures de la flèche et dans la toiture, l’emprise de Notre-Dame de Paris est un site pollué. La cathédrale est aujourd’hui rendue à l’état de déchet toxique", explique l'ONG. Elle demande aussi que soit dressée une "cartographie de toutes les substances toxiques" présentes dans l'édifice.