Une fuite d'hydrocarbures sur le pipeline d'Île-de-France a pollué (au moins) 4 à 7 hectares de champs et de rivières

La gendarmerie fait, elle, état de neuf à douze hectares touchés par cette pollution. Vingt sapeurs pompiers de la cellule anti-pollution se sont rendus sur place, ainsi que des gendarmes et des agents de l'Unité départementale de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE). Tandis que Total a activé sa cellule de crise et son Plan de surveillance et d'intervention (PSI). "Des investigations sont en cours pour déterminer les origines de la fuite", ajoute l'entreprise pétrolière et gazière. Long de 268 kilomètres, le pipeline d'Île-de-France transporte principalement du pétrole brut entre le port du Havre (Seine-Maritime) et la raffinerie de Grandpuits.