Pompiers disparus lors du passage de la tempête Alex : l'émotion de tout un village... et de leurs collègues

"Est-ce qu'il y a un chien qui a vu d'où la voiture est tombée et jusqu'à quel endroit ?", demande un pompier à un supérieur hiérarchique, illustrant toute la singularité de ces recherches, pour retrouver ses deux collègues dont on reste sans nouvelles depuis vendredi soir. La maire de Bollène-Vésubie se trouvait dans la voiture juste derrière au moment de l'accident. "Nous suivions deux véhicules de pompiers, témoigne Martine Barengo-Ferrier. Arrivés à l'embranchement de la Bollène, la voiture devant nous s'est arrêtée nette, parce que celle devant était tombée. On nous a tout de suite dit de ne pas aller plus loin."