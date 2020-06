Numéro unique d'urgence : une proposition de loi déposée

Outre le numéro unique d'urgence, la proposition de loi des députés LaREM vise également à favoriser l'engagement des sapeurs-pompiers. Ces derniers font face à un "accroissement des sollicitations opérationnelles (plus de 26% entre 2011 et 2017 pour le secours d'urgence à personne)" et à une "diminution de l'engagement volontaire", est-il souligné en préambule du texte.

Celui-ci est "très attendu par les pompiers", fait valoir son auteur, élu du Var et qui avait mené une mission sur le sujet avec le Sénat et la Fédération des Sapeurs-Pompiers, achevée il y a deux ans. Fruit de nombreux échanges, y compris avec le gouvernement, la proposition de loi, "visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers", reprend des conclusions de la mission, et aussi du plan d'action annoncé par le gouvernement dans la foulée en septembre 2018.