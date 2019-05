Pont de l'Ascension : attention, toutes les écoles resteront fermées vendredi

C'est une question qui revient presque chaque année : les écoles font-elles le pont de l’Ascension ? S'il arrive, comme en 2013, que l'on n'ait pas à se la poser puisque les enfants sont en vacances, cette configuration n'est pas la plus courante et, sans surprise, les écoliers sont nombreux à espérer que leur établissement reste porte closes le vendredi, pour pouvoir profiter d’un long week-end.





C'est bien le cas cette année, alors que l'Ascension, qui a lieu 40 jours après Pâques, tombe cette année le jeudi 30 mai. L'Education Nationale a indiqué qu'il n'y aura pas cours le vendredi 31 mai 2019 ni le samedi 1er juin. En conséquence, les élèves des écoles, collèges et lycées des zones A, B et C, sont en congés dès ce mercredi 29 mai à la fin des cours... qui reprendront le lundi 3 juin. Soit quatre jours de repos consécutifs.