Pont de Petite-Rosselle : des travaux à prévoir d'ici 2020

Chaque jour, mille véhicules circulent sur le pont de Petite-Rosselle. Mais sur cet ouvrage des années 1950, le béton s'effrite et la rouille s'empare de la structure métallique. Pour l'heure, la municipalité n'interdit pas le passage des véhicules légers. Ceux-ci ne représentent aucun danger selon une expertise. Qu'en pensent les habitants ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.