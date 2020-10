Ponts effondrés, routes coupées... Les Alpes-Maritimes face à la lourde facture de la tempête Alex

INTEMPÉRIES – La tempête Alex qui a ravagé le Sud-Est en fin de semaine dernière a tout emporté sur son passage. En plus d’un bilan humain déjà lourd, les dégâts matériels sont conséquents, et la reconstruction promet d’être coûteuse. Le président du département des Alpes-Maritimes fait le point pour LCI.

Le bilan est lourd, et la facture salée. La tempête Alex, qui a ravagé le nord de Nice vendredi, a déjà causé la mort de quatre personnes, tandis que huit sont toujours portées disparues et treize sont supposées l’être. Le président de la République, qui se rend dans les villages sinistrés ce mercredi après-midi, pourra également constater l’ampleur des dégâts matériels. Dans la vallée de l’Estéron, la basse vallée du Var et la vallée de la Roya, le réseau routier a été particulièrement endommagé. "Sur les routes départementales de ces zones, et uniquement celles-là puisque nous en avons la responsabilité, 32 routes sont toujours coupées, et 35 kilomètres sont à rétablir", indique à LCI Charles Ange Ginesy, président du département des Alpes-Maritimes. Le bilan pourrait être encore plus lourd, "puisqu’il n’inclut pas les routes métropolitaines". En outre, "dix ponts ont disparu", poursuit le président du conseil départemental. "Ce sont des ponts majeurs, essentiellement situés dans la vallée de la Roya." Avec de tels dégâts, la facture de la reconstruction promet d’être intense. "À cet instant, nous estimons que l’ensemble du chiffrage pour le réseau routier se porte à 500 millions d’euros", déplore Charles Ange Ginesy.

Jusqu’à 837 millions d’euros de dégâts ?

Et ce montant pourrait encore grimper. "Il faut y ajouter la prévention des risques, et la partie bâtimentaire qu’il nous faudra rétablir." La gendarmerie de Saint-Martin-Vésubie, l’un des villages ravagés, est en effet "partie à l’eau", et plusieurs bâtiments utilisés pour les sports d’hiver sont endommagés. "Il faudra également remettre en place la fibre optique, arrachée partout, tout comme les canalisations et l’électricité", continue le président du Conseil départemental.

Au total, "selon des estimations très sommaires, nous arrivons à un chiffrage de 837 millions d’euros". Charles Ange Ginesy espère toutefois avoir "surestimé" la facture des dégâts, mais redoute "une mauvaise surprise", qui n’est "pas non plus impossible", d’autant que tous les dommages, notamment ceux à proximité des pistes de ski, n’ont pas encore été recensés. "Ils se situent sur des domaines naturels et éloignés, nous n’avons pas encore fait le bilan."

Une reconstruction qui peut durer "des années"

Concernant le calendrier des travaux, il reste pour l’heure difficile de savoir à quelle échéance ces infrastructures pourront être remises en service. "Pour les routes et les ponts qui n’existent plus, il faut refaire des études, regarder ce qui n’a pas tenu, et cela prend beaucoup de temps", prévient Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des travaux publics (voir vidéo en tête de cet article). "Cela peut prendre des mois, des années." Charles Ange Ginesy espère de son côté que la reconstruction démarrera "le plus rapidement possible", mais est conscient qu’un pont "ne peut pas revivre du jour au lendemain".

En attendant, les acteurs locaux déploient des solutions alternatives pour rallier les villages sinistrés. "L’idée est de construire des pistes forestières, comme nous l’avons fait dans la commune de Saint-Martin-Vésubie, qui était totalement isolée et que nous avons remis en contact avec les secours terrestres dès dimanche soir", assure le président du département. "Mais c’est difficile : il a fallu faire renaître des pistes forestières non-utilisées depuis longtemps."

Idèr Nabili