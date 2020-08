Port du masque obligatoire à Paris et en petite couronne : pour les vélos et les scooters aussi

Les cyclistes n'y échapperont pas, les conducteurs de scooter non plus. Pour circuler dans la capitale, à partir du vendredi 28 août, ils devront tous porter un masque. "A compter du vendredi 28 août, à 8h, le port du masque sera obligatoire pour tous les piétons circulant dans les espaces publics, les utilisateurs de vélos, deux-roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non", a indiqué la préfecture de police ce jeudi.