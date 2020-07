Le masque obligatoire même dans la rue : de plus en plus de villes l’imposent, mais est-ce légal ?

Les habitants et visiteurs de plusieurs villes touristiques du littoral, comme La Rochelle (Charente-Maritime) ou Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), doivent ainsi, depuis ce mercredi 22 juillet, porter un masque même en plein air, dans les quartiers les plus fréquentés. La première initiative comparable date du début du confinement. Le jeudi 21 mai, Roland Ries, le maire de Strasbourg d'alors, avait en effet pris un arrêté rendant le masque obligatoire de 10h à 20h dans la "Grande Île", le centre historique et touristique... Mais cet arrêté avait été suspendu dès le lundi suivant par le tribunal administratif.

Dans l'absolu, rien n'empêche donc un maire d'imposer le port du masque dans les rues de sa ville. Mais pour anticiper, dans ce cadre, d'éventuelle déconvenues devant la justice, les édiles doivent fournir des justifications précises (à l'instar de ceux du littoral confrontés à l'arrivée de touristes), restreindre les périmètres d'application, voire assouplir leur dispositif initial. Ainsi, à titre d'exemple, à Nice (Alpes-Maritimes), depuis le 13 mai, un 3e arrêté municipal, après deux recours en justice, n'impose plus le masque que "dans tous les lieux où la distanciation physique d'un mètre ne peut pas être respectée et pour tous les événements organisés dans la commune". Tandis qu'à Saint-Brieuc, il l'est dans 31 rues spécifiques du centre-ville, dans les aires de jeux des parcs et des jardins municipaux, ainsi que sur les quais du port de Légué.