Port du voile : le CFCM clarifie sa position et appelle les politiques à plus de responsabilité

A l'issue de la réunion, son président Dalil Boubakeur a indiqué que "le port du voile est une prescription religieuse", mais que les femmes de confession musulmane étaient libres de le porter ou non sans que cela porte atteinte à leur foi. "Celles qui ont décidé de s'en affranchir ne sont pas moins musulmanes et restent dans la communauté des croyants", a complété le CFCM dans un communiqué ultérieur.

Une réunion extraordinaire du Conseil français du culte musulman (CFCM) s'est tenue ce mardi 29 octobre à la Grande mosquée de Paris. Elle aura duré deux heures et réuni une vingtaine de ses membres. Cette session, qui intervient à l'issue d'une entrevue la veille des représentants du culte musulman avec Emmanuel Macron, a eu pour objectif de clarifier la position du CFCM sur le port du voile dans l'espace public.

L'occasion, pour Dalil Boubakeur, de revenir sur l'attentat "lamentable" et "odieux" qui a visé la mosquée de Bayonne lundi et d'appeler les à la "responsabilité". Dans un communiqué à l'issue, le CFCM a souhaité "interpeller les personnalités politiques et médiatiques qui doivent prendre la responsabilité de leurs propos outranciers qui banalisent la haine du musulman".

La commission religieuse du CFCM a par ailleurs entamé un travail au sujet de la détection des signes avant-coureur de radicalisation et devrait rendre ses conclusions d'ici la fin de l'année. Autres chantiers en cours au sein du CFCM : le développement de ses conseils départementaux et la place occupée par les femmes dans l'enseignement de la religion, le CFCM proposant notamment l'intégration de théologiennes au sein du conseil religieux.