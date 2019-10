Port du voile : que dit la loi ?

JT 20H - Le port du voile est strictement encadré par une loi qui date de 2004. Le texte prévoit tous les cas de figure, à l'école, à l'université, ou encore au guichet de la sécurité sociale. Dans quel lieu est-il autorisé et où est-il interdit ?

En cas de sortie scolaire, comme le lui permet la loi, une femme est autorisée à porter le voile, car elle s'y présente en tant que parent. Pour les élèves, le voile est interdit jusqu'au baccalauréat. En revanche dans les universités, les étudiantes peuvent le porter, mais le prosélytisme religieux est interdit. Pour les professeurs, le voile reste proscrit. Qu'en est-il des autres administrations publiques et des entreprises privées ?



