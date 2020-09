Portique pour désinfecter le chariot, caisse sur rendez-vous... Comment les supermarchés rassurent la clientèle

A commencer par l'installation de portiques à l’entrée des magasins, portiques qui vaporisent du gel hydroalcoolique. "On passe le chariot en-dessous et des diffuseurs aspergent tout le caddie", explique à TF1 Alexandre Merle, directeur de magasin Leclerc à Romily-sur-Seine (Aube). Prix de la machine ? 3500 euros tout de même ! Un investissement nécessaire selon Alexandre Merle pour rassurer sa clientèle. "C’est pratique, et surtout c’est sécurisant quand on rentre dans le magasin", confirme un client, visiblement séduit. "Avec la rentrée, tout le monde était en vacances, à traverser la France. Et on ne sait pas qui ils ont pu croiser. Je crois que c’est important aujourd’hui encore de ré-insister", souligne le patron du supermarché.