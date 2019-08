Pouget : les enfants reprennent goût à la lettre en colonie de vacances

Dans une colonie de vacances au Pouget, dans l'Hérault, les enfants suivent un rituel à la fois amusant et instructif. Ils se mettent à écrire, à confectionner et à préparer de lettres ou de petites cartes pour leurs parents. Dedans, ils racontent leurs activités et leurs aventures ou demandent des nouvelles. Rien n'est laissé au hasard, ni la forme de la carte ni le fond. L'orthographe est également bien vérifiée. Dans cette colonie, le téléphone est autorisé deux heures par jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.