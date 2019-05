Poulets vivants ramassés à la "moissonneuse" : le volailler Duc épinglé par la dernière vidéo de L214

Encore un élevage de volailles pointé par une vidéo de L214. Après son enquête sur les conditions d'élevage de poules pondeuses dans la Manche il y an un an, de poulets de Maître Coq un mois plus tard, ou encore sur le "cauchemar" des cailles pondeuses en mars dernier, et tout récemment sur la "vie de misère" des poulets d'Auvergne, l'association de protection des animaux qui s'est fait une spécialité de la révélation d'images choc met en cause le volailler Duc.





Sur les images, tournées dans deux élevages du groupe, l'un dans l'Yonne, l'autre situé dans l'Aube, et publiées sur Youtube comme à l'accoutumée, on découvre notamment des volatiles, vivants, avalés par un tapis roulant, "sorte de moissonneuse à poulets" pour l'association, avant d’être entassés dans des cagettes de transport. Et alors que d'autres séquences s'attardent sur la situation de poulets agonisants, mutilés, ou en décomposition, L214 n'omet pas de souligner en préambule de son enquête que l'entreprise française ciblée s'engage pourtant sur son site à "veiller au respect des animaux".





"Le bien-être animal passe avant tout par un bon état de santé", assure la marque sur son site. "Les poulets Duc bénéficient de règles d’élevage adaptées. Les éleveurs Duc y portent la plus grande attention en les surveillant autant que nécessaire. Toutes les interventions réalisées au contact des animaux s’effectuent avec l’objectif d’éviter les stress inutiles."