Pour ce couple avec 6 enfants, pas question de se déconfiner pour le moment

Pour ce couple d'enseignants et leurs six enfants, l'heure du déconfinement n'a pas encore sonné. Laurent Varlet, le papa, a été contaminé par le coronavirus à la mi-mars et reste encore très fragile. Tous ont compris qu'il fallait encore rester à la maison. Sa femme Stéphanie se charge de l'enseignement de leurs enfants et des cours à distance pour ses élèves. En attendant des jours meilleurs, cette famille transforme souvent leur maison en salle concert.