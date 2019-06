Pourquoi Act Up Paris ne sera pas invitée aux Solidays cette année ?

Dans une émission en ligne publiée sur le site de l'association créée par et pour des personnes concernées par le VIH, "comité des familles" le même jour, Frédéric Navarro, militant à Act Up de longue date, va même plus loin : "Il se trouve que la région Ile-de-France et sa présidente Valérie Pécresse, suite à la campagne de dénonciation qu'on a faite (...) a attaqué Act Up en justice, explique-t-il, précisant : Elle est allée beaucoup plus loin. Cette année, elle a réussi à mettre la pression auprès des organisateurs de Solidays et à leur faire du chantage. Si les organisateurs voulaient l'argent de la région, il fallait que Act Up soit boycottée. Evidemment, ils ont fait le dos rond. C'est la première fois en 30 ans de lutte, je trouve cela scandaleux qu'une association phare dans la lutte contre le sida soit absente."





Alors que s'est-il passé exactement ? Dressons d'abord le contexte : "La campagne de dénonciation" évoquée par Fred Navarro pourrait bien être la pierre angulaire de ce conflit larvé. En effet, lors des Solidays 2018, l'association Act Up a décidé d'interpeller la présidente de région, Valérie Pécresse, sur sa décision d'exclure des tarifications réduites dans les transports les bénéficiaires de l'AME (Aide médicale d'Etat). Une décision depuis retoquée à la fois par le tribunal administratif puis par la cour d'appel de Paris, l'été dernier.