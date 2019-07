Pourquoi certaines fontaines historiques de Paris sont-elles à l'arrêt ?

Or, ces 250 fontaines ne sont pas toutes gérées par les mêmes entités. Et la question de leur exploitation a son importance, car c’est l’exploitant qui gère leur entretien et décide de leur mise à l’arrêt. 164 de ces fontaines se situent dans des jardins parisiens et sont exploitées par le service Espaces verts. C’est le cas de la fontaine du jardin du Luxembourg (gérée par le Sénat) ou de celle du jardin des Tuileries (gérée par le musée du Louvre, rattaché au ministère de la Culture). Les 80 fontaines restantes se trouvent sur la voie publique et sont gérées par le service Patrimoine de la Ville de Paris.





Alors, pourquoi beaucoup ne fonctionnent pas ? Il s’agit pour la plupart d’anciennes fontaines en pierre, qui nécessitent régulièrement des travaux de restauration ou de réparation, comme l’explique la Ville de Paris : "Parfois, l’arrêt de mise en eau dure quelques semaines, le temps de réparer les tuyauteries, et parfois davantage, lorsqu’il faut faire de plus grosses rénovations esthétiques." Réponse laconique du côté du service Eau de Paris : certaines fontaines sont ponctuellement hors-service pour des raisons de maintenance ou de travaux. Ceci étant, la situation des fontaines parisiennes n’est pas nouvelle. En 2010, Le Parisien déplorait déjà leur état et constatait l’arrêt depuis des années du bassin des Ambassadeurs, dans le jardin des Champs-Elysées.