Pourquoi de plus en plus de migrants tentent-ils de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre ?

IMMIGRATION - Les autorités britanniques ont annoncé ce mercredi avoir interpellé 86 migrants qui tentaient de traverser la Manche sur un bateau de fortune. Un chiffre quasiment record qui s'ajoute à une longue liste de tentatives, avortées ou réussies, depuis le début de l'année.

86 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre ont été interceptés dans la Manche, entre Douvres et Calais. Cette interpellation, annoncée par les autorités britanniques ce mercredi 11 septembre, est l’une des plus importantes de ces derniers mois. Elle est loin d'être un cas isolé. La police des frontières et de nouveau intervenue ce même mercredi dans la journée, après avoir repéré, cette fois, 21 personnes à bord de deux embarcations. Ces tentatives s'ajoutent à une longue liste d'autres traversées de migrants : depuis le mois de janvier, 1 450 personnes migrantes ont tenté de traverser la Manche depuis les côtes françaises pour rejoindre l’Angleterre, contre 586 sur toute l’année 2018.

La situation dans la Manche n’est certes pas comparable à celle en Méditerranée, mais à Calais et dans ses environs, la traversée de la Manche -autrefois quasiment impensable- est devenue une voie de passage pour ceux qui veulent rejoindre la terre britannique à tout prix. L’une des principales raisons de l'augmentation des traversées : la zone portuaire de plus en plus barricadée rendant encore plus difficile le passage de passagers clandestins par les camions dans le tunnel sous la Manche. En juillet, par exemple, des barbelés ont été posés au dessus des rails qui mènent au Tunnel. À côté d'un port inaccessible, la voie maritime -frontière naturelle qui semblait infranchissable- devient une nouvelle voie pour les réseaux de passeurs : le 29 août dernier, Christophe Castaner a annoncé le démantèlement de "dix filières spécialisées dans les traversées maritimes".