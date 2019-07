Pourquoi des élus proposent-ils de légaliser le cannabis à Paris même s'ils n'ont aucune chance d'y arriver ?

Paris première ville française autorisant la consommation de cannabis ? C'est la proposition que soutient mercredi 10 juillet le groupe Radical de gauche, Centre et Indépendants (RGCI) au Conseil de Paris. Disons-le tout de suite, l'initiative n'a presque aucune chance d'aboutir mais ce n'est pas le but premier du groupe. "Notre objectif est de remettre la question sur le tapis", explique-t-on du côté des élus RGCI, qui assurent être soutenus par le groupe Génération.s, les élus écologistes et les élus communistes.





Le sujet est pourtant boudé par les pouvoirs publics, constate Renaud Colson. "Cela tient à la culture politique française, à la timidité de nos hommes politiques sur ce sujet", explique à LCI le juriste, co-signataire d'une tribune appelant à une "légalisation encadrée" du cannabis dans le magazine L'Obs.





Alors que ce sont environ 10 millions de Français qui ont admis avoir déjà consommé du cannabis, la question d'une voie ouverte à la légalisation du cannabis est de plus en plus populaire. Selon une enquête Ifop pour le think tank Terra Nova et le "lobby participatif" ECHO Citoyen, "51 % des Français seraient favorables à une régulation et un encadrement du cannabis" qui fixeraient "des règles concernant sa production, sa distribution et sa consommation tout en maintenant son interdiction dans certains cas." Un encadrement qui prendrait diverses formes : interdiction pour les mineurs et dans les lieux publics, réglementation similaire à celle du tabac, zonage des lieux de consommation etc. Mais la ville de Paris peut-elle à elle seule voter pour une légalisation encadrée du cannabis ? Impossible et ce pour plusieurs raisons.