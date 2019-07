Pourquoi des "réfugiés statutaires" se retrouvent-ils malgré tout à la rue à Paris ?

Ils ont reçu la protection de la France mais vivent toujours sous les ponts, dans le nord-est de Paris. La situation de certains réfugiés "statutaires" a été évoquée, mardi 30 juillet, par le directeur général de l'association France Terre d'Asile, Pierre Henry, sur France Inter.





"Ce qu'il se passe aujourd’hui dans le nord-est de Paris est totalement inqualifiable", a estimé ce dernier. "Vous avez là un problème de santé publique. Vous avez près de 200 à 300 personnes toxicomanes qui sont dans un mouroir à ciel ouvert et ça fait plus d’un an que ça dure. Et puis, tout autour, s’agrègent dans les anfractuosités des constructions autoroutières du périphérique près de 2000 migrants. Et parmi ces 2000 migrants, vous avez de nombreux réfugiés statutaires, c’est-à-dire qui ont obtenu la protection de la France, et qui vivent dans des conditions absolument épouvantables sans eau, sans sanitaires, sans nourriture, qui sont obligés de faire la manche."





Le point qui nous intéresse ici est celui qui concerne ces "réfugiés statutaires". En d'autres termes, les personnes qui, après une longue procédure, ont obtenu un statut de résident sur décision de l'Ofpra, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur son site, l'institution indique que les personnes reconnues réfugiées "sont placées sous la protection juridique et administrative de l'Ofpra. Elles ont vocation à bénéficier d'une carte de résident valable dix ans en application de l'article L.314-11-8 du CESEDA". Si le directeur général de France Terre d'Asile dit vrai, que font encore à la rue des personnes qui ont obtenu le sésame si longtemps souhaité et cette fameuse "protection" de la France ?