Pourquoi des restaurateurs choisissent-ils de travailler le lundi ?

En Issoire, ouvrir le lundi est un pari gagnant pour certains restaurateurs. Pour la pizzeria "Le Petit bouchon", le chiffre d'affaires est plus intéressant comparé à ceux de mardi et de mercredi qui sont plus calmes. Travailler le premier jour de la semaine permet également de conjuguer vie de famille et vie professionnelle, estime Nathalie Bezard, la femme du propriétaire de la pizzeria. Pour d'autres restaurateurs, c'est un moyen de fidéliser la clientèle et rendre le quartier plus vivant le lundi.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.