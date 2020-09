Pourquoi l’Allemagne s’en sort-elle mieux que la France ?

Sur le plan sanitaire, l'Allemagne est la bonne élève européenne. Alors qu'elle teste autant que la France avec 1 051 125 tests, elle enregistre néanmoins quatre fois moins de décès (30 en Allemagne et 122 en France), et cinq fois moins de nouveaux cas hebdomadaires. En effet, tandis que la France a enregistré 42.000 nouveaux cas, la semaine du 31 août dernier, nos voisins eux, n'en ont eu que 7754, soit un peu plus de mille par semaine. Comment peut-on expliquer une telle différence ?

A Offenbourg, comme dans le reste de l'Allemagne, le port du masque n'est pas obligatoire dans la rue, seulement dans les commerces, les transports et les endroits clos et pourtant le pays maîtrise l'épidémie. Et pour certains Allemands, c'est le comportement de certains français qui pose problème : "Vous êtes plus insouciants, vous respectez moins les distances, vous vous rassemblez sans masque, ça fait la différence", avance cet habitant d'Offenbourg. "On a porté le masque avant vous, dès le début, on a limité nos contacts ... vous avez été un peu plus imprudents, au début", analyse une autre habitante. C'est en avril dernier, que l'Allemagne a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les commerces notamment. En France, il ne l'a été qu'au mois de juillet.