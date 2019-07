Pourquoi la France va-t-elle élargir le périmètre de distribution de pastilles d'iode pour les riverains des centrales nucléaires ?

La distribution de pastilles d'iode - plus précisément d'iodure de potassium - vise à prévenir les risques pour la population riveraine des centrales nucléaires. En cas d'incident, et s'ils sont pris à temps, les comprimés d'iodure de potassium empêchent la concentration dans la thyroïde de l'iode radioactif inhalé par l'organisme. Tout simplement, la thyroïde étant comme 'saturée' en iode, elle n'assimilera pas l'iode radioactif présent dans l'environnement contaminé.





Cette distribution est prévue dans le cadre du PPI, le Plan particulier d'intervention, qui détaille l'ensemble des mesures à appliquer en cas de catastrophe technologique. La décision de doubler le périmètre de distribution a été prise il y a plus de trois ans par Ségolène Royal. Alors ministre de l'Environnement, elle fît cette annonce en avril 2016, lors du trentième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, et cinq après celle de Fukushima. Une mesure de prévention renforcée afin d'"organiser au mieux la réponse des pouvoirs publics ainsi que sensibiliser et préparer la population à réagir en cas d'alerte nucléaire", avait indiqué l'ASN dans un communiqué. "Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir faire progresser la conscience du risque dans l'opinion publique, en tout cas pour les populations qui vivent à côté des centrales nucléaires. Il y a des choses à faire, il y a des choses à connaître et il y a des principes à mettre en place", avait également indiqué, à l'époque, Alain Delmestre, le directeur général adjoint de l'ASN.





La première campagne distribution de pastilles d'iode en France remonte à 1997. Puis, la distribution a été renouvelée régulièrement, en 2000, 2005 et 2009, en raison de la péremption des comprimés. La dernière campagne a eu lieu en février 2016 et les habitants des 500 communes ont reçu un courrier les invitant à retirer gratuitement leurs boîtes de comprimés dans une pharmacie agréée. Ainsi, c'est la même procédure qui sera mise en place dès septembre 2019, mais dans un périmètre élargi.