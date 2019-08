Pourquoi le coût de la vie étudiante est 118% plus élevé pour les femmes

Du nécessaire hygiénique au matériel scolaire, bon nombre de produits quotidiens ont des prix plus élevés lorsqu’ils sont ciblés pour les femmes. Cette problématique de la "taxe rose" fait régulièrement le tour des médias, avec comme exemple récurrent des rasoirs jetables ou stylos-bille plus chers du fait de leur packaging rose. Si les marques commencent à intégrer le rejet de ces différences de traitement genrées, on continue de trouver des produits absolument identiques à des prix différents pour les hommes et les femmes. Paire de chaussettes blanches, blouse de science basique : ces "indispensables" pour les étudiants présentent en rayon plusieurs euros d’écart, sans explication. Les coupes de cheveux sont aussi systématiquement plus chères pour les femmes, même sur cheveux courts.





Sur les quatre catégories que sont l'habillement, les sous-vêtements, le coiffeur et l’épilation/rasage, l’enquête de l’Unef calcule ainsi que les étudiantes doivent dépenser 200 euros de plus par an pour des dépenses courantes identiques. "Nous nous sommes basés sur les chiffres des études réalisés par différents médias, en gardant les seules dépenses réalistes pour les étudiantes", explique la présidente du syndicat Mélanie Luce. "Par exemple, nous n’avons pas pris en compte le maquillage, dont les chiffres donnés dans les études étaient bien trop élevés pour des budgets étudiants".