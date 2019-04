Pourquoi les retraités vivent (en moyenne) mieux que les actifs

Si le niveau de vie des seniors a fortement progressé, génération après génération, on constate aujourd'hui un certain tassement du niveau de vie pour les nouveaux retraités. Alors que les Français nés entre 1946 et 1950 ont, à 65 ans, des revenus moyens de 27.000 euros par an, ce même revenu était de 27.400 euros pour les 65 ans pour les Français nés entre 1941 et 1945. Constat : une baisse de 400 euros en une seule classe d'âge. Cette baisse du revenu moyen se poursuit pour les générations de retraités suivantes.





Un décrochage chez les nouveaux retraités qui s'expliquent par des carrières professionnelles moins stables que leurs aînés, mais surtout par la hausse des prélèvements sociaux et fiscaux sur le patrimoine, + 8 points entre 1996 et 2015. Or, comme les seniors sont ceux qui détiennent le plus de patrimoine, ils sont davantage impactés par ces hausses d'impôt.