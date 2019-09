Pourquoi Mohamed fait-il son entrée dans le top 20 des prénoms les plus attribués en France ?

À LA LOUPE – C'est une première en France. En 2018, Mohamed arrive dans le top 20 des prénoms les plus attribués. Peut-on parler d'un phénomène ? À La Loupe s'est penché sur le sujet.

Comme on peut le constater sur le graphique publié par l'Insee, l'attribution du prénom Mohamed a déjà connu une hausse soudaine dans les années 70 et 80, avant que sa popularité ne retombe jusqu'en 1998. En l'espace de vingt ans - entre 1998 et 2018 - l'attribution du prénom Mohamed a été multipliée par deux.

Une des premières explications se trouve dans la plus grande diversité des prénoms. Depuis une loi de 1993, les parents ont plus de liberté et de créativité, le nombre de prénoms différents a par conséquent explosé. En 1989, seulement 80 prénoms différents couvraient la moitié des nouveaux-nés, en 1998, il faut 100 prénoms et plus de 200 en 2008. En raison de cette plus grande diversité, le classement des prénoms devient plus fluctuant qu'auparavant. Du fait de la connotation culturelle marquée pour le choix de Mohamed, les parents n'ont pas recours à des fantaisies orthographiques pour écrire le prénom traditionnellement donné au premier garçon de la fratrie. Comme c'est un prénom stable, cela favorise sa montée dans le classement national.

Dans le même temps, comme l'explique pour LCI Baptiste Coulmont, sociologue et auteur de La Sociologie des prénoms, Mohamed devient de plus en plus populaire. "Le prénom Mohamed, qui est la version arabe pour désigner le prophète de la religion musulmane, est de plus en plus attribué et pas seulement en France. Par exemple en Turquie, les parents privilégient désormais la version à consonance arabe plutôt que Mehmet qui est la désignation en turc de Mohamed." Le chercheur souligne que la version arabe est aussi de plus en plus choisie par rapport Mamadou.

Enfin, Baptiste Coulmont rappelle que Mohamed est un prénom ancien en France. En effet, si on se réfère aux données de l'Insee, Mohamed est placé à 66e place des prénoms les plus populaires de ces cinquante dernières années, entre les prénoms Jules, Matthieu, Mathis et Gregory. Et si on remonte le compteur de 1948 - c'est-à-dire en plein baby-boom - à aujourd'hui, Mohamed se situe aussi dans le top 100 à la 91e place, entre les prénoms Cyril, Jean-Marc, Samuel et Yann.