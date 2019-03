Pourquoi tailler les arbres fruitiers ?

Tailler les arbres fruitiers est nécessaire pour les soulager avant la floraison. Cette pratique permet d’avoir des beaux fruits en été. En Meurthe-et-Moselle, les arboriculteurs prennent le temps de bien observer les branches avant de procéder à la coupe. Pour une taille réussie, faire attention à l’état des bourgeons est de mise. Ils récupèrent quelques rameaux pour les greffer à des arbustes et préserver ainsi les espèces de fruits.



