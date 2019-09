Mais pourquoi y a-t-il un pic de naissances le 23 septembre?

DÉCRYPTAGE - Le 23 septembre, c'est le jour de l'année où naissent le plus de bébés. Comment expliquer cette hausse du nombre de naissances ?

C'était il y a neuf mois jour pour jour. Les cotillons, l'alcool et un "bonne année !!" qui flotte dans l'air. C'est aussi le soir où les couples hétérosexuels ont le plus de relations sexuelles sans contraception, à en croire le nombre de naissances le 23 septembre. 265 jours plus tard, soit le temps de la gestation chez la femme. 5% de plus de naissances sont enregistrées ce jour-là, selon une étude de l'Ined publiée en 2011.

Parallèlement, le nombre d'avortements augmente en début d'année. A contrario, pendant les périodes de fortes canicules, les conceptions sont moins importantes.