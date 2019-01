Pouvoir d'achat : des communes ont ouvert un cahier de doléances pour se faire entendre

Le pouvoir d'achat préoccupe les Français et surtout les retraités. En attendant le grand débat national visant à solutionner certains conflits, la population a décidé de sortir du silence. Des cahiers de doléances ont été mis à disposition du public à travers 5 000 communes. Ce nouveau moyen de communication est désormais un gage de citoyenneté pour la municipalité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.