Pouvoir d'achat élevé en Suisse : les habitants partent s'installer dans l'Hexagone

Le coût de la vie en Suisse est très élevé. Raison pour laquelle les habitants préfèrent quitter le pays pour venir s'installer dans l'Hexagone, en particulier à la frontière. Barbara et sa petite famille s'apprête, par exemple, à acheter une maison dans le Doubs. Le village des Fourgs séduit également les acheteurs Suisses. Pour Alessandra, le prix des produits en supermarché est plus attractif et revient moins cher que celui dans les épiceries suisses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.