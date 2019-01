Pouvoir d'achat : un décalage entre la statistique et le ressenti

Le pouvoir d'achat est largement en tête des préoccupations des Français. En pleine crise des gilets jaunes, l'Insee a annoncé que le pouvoir d'achat a augmenté. Dans une enquête menée par l'UFC-Que Choisir et 60 millions de consommateurs, les deux associations affirment que "c'est faux". Transport, énergie, santé ou encore logement, les hausses de prix se répercutent sur le budget des ménages.



