Précarité étudiante : "M'offrir des vêtements, je n'y pense même pas"

"L'immolation de ce garçon à Lyon, c'est triste. Mais je peux comprendre qu'on flanche. Il suffit que tes études ne te passionnent pas, que ta famille soit loin, que tu n'aies pas beaucoup de potes… ça peut aller vite. Tu galères tout de suite en fait". Originaire du Vaucluse, Pierre se rappelle son arrivée dans la ville et la quête d'un logement. " Mes parents gagnent "trop" leur vie pour que je bénéficie d'une bourse, mais pas assez pour me soutenir. Je n'ai pas eu de place en résidence universitaire, donc j'ai dû prendre un studio en ville. J'ai un loyer d'environ 450 euros, mais les APL ne finançant même pas la moitié j'ai dû trouver un job alimentaire. Enfin, alimentaire… pour payer la moitié restante du loyer, mes factures et remplir le frigo".

Son "job alimentaire", Pierre l'a rapidement trouvé. "Je fais du soutien scolaire. Ça paie plutôt bien, ce n'est pas vraiment fatiguant. En revanche j'ai le sentiment de jongler du soir au matin, 7j/7. La semaine, j'enchaine mes cours et les TD avec les enfants le soir. Bref, des journées de 12 heures. Le weekend il m'arrivait de bosser comme caissier mais j'ai vite arrêté. Impossible de bosser mes cours sérieusement."

Même ressenti à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Paris. C'est là, à l'université Descartes, que Stéphane a débuté en septembre ses études en Sciences sociales. Malgré sa motivation, le jeune homme a rapidement déchanté. "La rentrée ? C'était un enfer. Je ne suis pas boursier, et mon dossier pour un appartement a été refusé partout. Résultat : j'ai trouvé une colocation, à l'est de Montreuil, après avoir passé un mois sur le canapé d'un ami." Côté finances, il "marche sur un fil" : "Mes parents m'aident tous les mois, ma grand-mère aussi d'ailleurs. Ça me sauve, mais cela me paie tout juste ma part du loyer. Pour le reste, je me débrouille". En clair : lui aussi a dû trouver un emploi. "J'ai trouvé du travail dans un bar. Ça se passe bien, je ne vais pas me plaindre. Mais je termine à 2h du matin trois soirs par semaine. Avec les cours le lendemain, ce n'est pas évident."