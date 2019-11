Précarité étudiante : vers un blocage des facs ?

Alors que plusieurs campus se mobilisent contre la précarité étudiante, les syndicats sont reçus cette fin de semaine par le secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse Gabriel Attal. Les premiers à l'avoir été ce jeudi sont la Fage et l'Unef. Cette entrevue a-t-elle modifié leurs plans d'action pour ces prochains jours ?

"Nous avons exposé nos revendications mais il les connaissaient déjà. Et nous n'avons pas obtenu d'engagements concrets donc nous ne sommes pas satisfaits" a déclaré Mélanie Luce, présidente de l'Unef, à LCI. Les étudiants doivent continuer à manifester, à raconter leur quotidien sur les réseaux sociaux, à participer aux assemblées générales dans leurs universités. Nous appelons les étudiants à continuer à mettre la pression jusqu'à l'obtention de mesures concrètes."

La Fage souhaite elle "continuer à sensibiliser les fédérations sur le terrain, et à ce que des AG se tiennent dans les facultés. Mais nous n'organiserons rien de nouveau sur les campus, sauf si vendredi, à l’issue de nouveaux entretiens entre Gabriel Attal et les syndicats, aucune annonce n'est faite. Alors il pourrait être envisageable de faire d’autres actions, notamment la semaine prochaine. Mais rien n’est arrêté".

Les syndicats Uni, FSE et Solidaires seront reçus vendredi après-midi. Ce jeudi après-midi, Solidaires a déclaré à LCI continuer les actions "localement sur les campus" mais se "coordonner au niveau national avec toutes ses fédérations et d'autres syndicats interprofessionnels pour lancer des campagnes sur la précarité étudiante" ces prochains jours. Et comme l'Unef, elle donne rendez-vous aux étudiants le 5 décembre, pour rejoindre dans la rue les salariés de la RATP, de la SNCF ou encore le personnel hospitalier.