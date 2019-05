Précarité menstruelle : le gouvernement envisage de distribuer des protections hygiéniques gratuites dans les lieux collectifs

Le Group'hygiène, syndicat professionnel représentant les fabricants de protections féminines, a malgré cela tenu à rappeler dans un communiqué ses "engagements vis-à-vis des utilisatrices". Parmi eux, l'existence depuis 2016 d'un site internet présentant des informations sur la composition des protections, et leur apparition "progressive" sur les emballages de certains produits. Insuffisant pour l'agence de sécurité sanitaire, qui a recommandé aux fabricants "d'améliorer la qualité de ces produits afin d'éliminer ou de réduire au maximum la présence des substances chimiques".





Même avis pour les membres de la réunion de ce jour, qui soulignent que "les efforts doivent se poursuivre, en particulier sur les emballages et notices d'utilisation, et sur la sensibilisation au syndrome du choc toxique (SCT)". Dans son communiqué, le gouvernement ajoute qu'une enquête de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) sur la sécurité et l'information des coupes menstruelles sera publiée à la fin de l'année.