Premier cas autochtone de coronavirus en Allemagne : "Ça change la donne"

LCI : Que signifie ce cas de contamination autochtone en Allemagne, pour les médecins ?

Docteur Gérald Kierzek : Le fait qu’il y ait la transmission interhumaine, on le savait. Mais la transmission avec un cas de contact (Ndlr : une personne porteuse du virus), le premier cas autochtone, ça change la donne. Avec ce cas, nos critères de diagnostic et de tri au Samu et aux urgences sont désormais différents et il y a un grand nombre de personnes potentiellement en contact avec des personnes qui reviennent de Chine, sans être malade.

Par exemple, un réceptionniste qui est en contact avec des gens qui viennent de Chine, n’était pas un cas possible, mais aujourd’hui, il pourrait le devenir et cela change la donne. Cela risque d’augmenter le nombre de cas possible. Et qui dit augmenter le nombre de cas possibles, dit augmenter l’isolement des personnes. Et là, se posent la question de savoir où l’on met ces personnes. Nous risquons de ne pas avoir le nombre de chambres suffisantes.

Pour les gens rapatriés, le fait qu’ils aient été en contact sur le territoire et qu’ils rentrent dans un même avion nécessite qu’il faille aller au-delà des recommandations et leur faire porter un masque, même s’ils n’ont pas de symptômes. Il faudra les mettre dans une chambre ou un lieu de "quarantaine » pendant une quinzaine de jours, le temps maximal d’incubation du virus. Et cela va poser le problème du choix du lieu d’hébergement de ces personnes.

Cela change-t-il quelque chose pour le cas des Français rapatriés ?

