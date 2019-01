Le squelette d’un poilu découvert dans un carton devant l’ossuaire de Douaumont

"Le squelette paraissait complet, il y avait aussi des objets personnels et une plaque d'identité sur laquelle il était indiqué qu'il s'agissait d'Eugène Mérat, un soldat originaire de la Marne et dont le nom figure bien sur le registre des soldats morts pour la France. Eugène Mérat a été tué en 1916 sur un champ de bataille de Verdun". Une découverte des plus étonnantes étant donné le contenu du carton retrouvé et son emplacement.