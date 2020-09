Quels sont les prénoms les plus populaires ? Le nouveau palmarès dévoilé par l’Insee

Parmi la liste des 10 prénoms les plus donnés en France en 2019, on retrouve très peu de changements par rapport aux autres années. Pour les garçons, les prénoms les plus populaires sont les mêmes que l’année précédente. Chez les filles, Anna tire sa révérence pour laisser la place à Ambre à la dernière place du podium.

Depuis cinq ans, les premières places restent les mêmes. D’après les données de l’Insee, les parents ont de nouveau été séduits par les prénoms Emma et Gabriel. L’Institut a noté la naissance de 3944 Emma et 4987 Gabriel en 2019.

En tête de liste, les trois prénoms les plus donnés sont Emma, Jade et Louise comme en 2018. Les autres prénoms du top 10 sont Alice, Lina, Chloé, Rose, Léa, Mila et Ambre. Pourtant, d’un département à l’autre, les choix sont assez différents. Par exemple en Corse, les prénoms les plus répertoriés chez les nouveau-nés sont Ghjulia et Livia.