Prêt-à-porter : les paillettes sont à l'honneur pendant les fêtes

En ces périodes de fêtes, les paillettes ont beaucoup de succès dans le prêt-à-porter. Si certaines maisons de luxe se fournissent à l'étranger, d'autres font appel au seul et unique fabricant français. Fondée en 1919, la société Langlois-Martin est spécialisée dans la création de paillettes de très haute qualité. Son savoir-faire fait la réputation de la maison.



