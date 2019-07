Bison Futé : ce samedi classé noir, "journée la plus difficile de l'été" sur les routes

Pour les aoûtiens qui partiront en vacances samedi, Bison Futé pointe notamment des bouchons attendus sur l'A10 entre Tours et Bordeaux, l'A6 entre Beaune et Lyon, l'A7 entre Lyon et Lançon-Provence, l'A8 entre Aix et Nice, l'A9 entre Orange et l'Espagne, l'A20 et A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, l'A62 et l'A61 entre Bordeaux et Narbonne et l'A43 entre Lyon et Chambéry.





"L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h00 à 16h00 (attente supérieure à 30 minutes) avec une période très dense de 11h00 à 12h00 (attente supérieure à une heure)", précise Bison Futé.





Aux juillettistes, il recommande d'éviter l'A10 entre Bordeaux et Poitiers, l'A7 entre Lançon-Provence et Lyon, l'A9 entre Narbonne et Montpellier, l'A71 à hauteur de Clermont-Ferrand et l'A62 entre Toulouse et Bordeaux.





D'une manière générale, il faudra éviter de quitter ou rejoindre les grandes métropoles entre 9h et 19h.